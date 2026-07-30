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Общество

Россиян предупредили о мошеннической схеме с письмами, сгенерированными ИИ

РИА Новости: аферисты с помощью ИИ имитируют письма реальных компаний
Shutterstock

Мошенники начали отправлять россиянам сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) письма с призывом якобы отказаться от рассылки или пожаловаться на спам. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, созданные с помощью нейросетей письма выглядят очень естественно, поскольку имитируют стиль реально существующих компаний. Более того, бывают случаи, когда злоумышленники персонализируют обращение под конкретного человека.

Специалист обратил внимание, что подобные письма содержат ссылки, по которым предлагается перейти якобы для отказа от рассылки рекламы или подачи жалобы на спам.

«Перейдя по ссылке, вы попадаете на форму, где вас вежливо просят ввести ФИО, номер телефона, почту, а иногда и данные паспорта и банковской карты — якобы для идентификации. После заполнения формы мошенники получают доступ к вашим данным», — подчеркнул Щербаченко.

На этом фоне он порекомендовал никогда не переходить по ссылкам из подозрительных писем. Также следует внимательно проверять адрес отправителя сообщения и избегать ввода персональных данных.

29 июля эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал, что фотографии и какая-либо другая личная информация человека может попасть в руки третьих лиц в случае их загрузки для анализа в нейросеть. В связи с этим он призвал не загружать информацию о себе, которая в будущем может быть использована мошенниками или другими преступниками.

Ранее россиянам дали советы, как защитить биометрию от мошенников.

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