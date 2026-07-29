Россиян предупредили об опасности загрузки личных данных в нейросеть

При загрузке фотографий и какой-либо другой личной информации для анализа в нейросеть важно помнить, что данные могут попасть в руки третьих лиц. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Специалист напомнил, что каждый человек самостоятельно решает, чем он будет делиться с искусственным интеллектом (ИИ).

«Нужно понимать: всплыть может все, что угодно. Как говорят: все, что отправляется в интернет, можно считать публичным. Информация может попасть в руки третьих лиц через какое-то время, стать достоянием общественности либо в результате действий хакеров, либо в результате какой-то небрежности, несоблюдения инструкций теми, кто с этой информацией обращается», — подчеркнул специалист.

При этом, по его словам, вероятность утечки персональных данных есть не только при использовании нейросети, но и при других способах передачи информации, для которых требуется интернет. Даже тот контент, который пользователь загружает в свой гаджет с подключением к Сети, может оказаться у посторонних людей.

Для того чтобы этого избежать, не следует загружать какую-либо личную информацию о себе, которую в будущем могут использовать мошенники или другие преступники.

Доцент кафедры 806 «Вычислительная математика и программирование» МАИ Дмитрий Сошников до этого рассказал «Газете.Ru», что люди строят отношения с нейросетями, потому что искусственный интеллект натренирован на вежливое общение и на «угождение» собеседнику. Такая коммуникация приводит к тому, что человеку становится трудно справляться с дискомфортом реальных отношений, в которых бывают конфликты и несовпадения взглядов.

Ранее россиян предупредили об опасности использования ИИ на работе.