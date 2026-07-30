Россиянам рассказали о пользе дневного сна

Небольшой дневной отдых поможет вернуть остроту мысли и эмоциональную устойчивость без ущерба для вечернего засыпания. Об этом RuNews24.ru рассказала к.м.н., доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина.

По ее словам, короткий сон днем в течение 15-30 минут позволит перезагрузиться, планировать его лучше в интервале с 12:00 до 15:00. Отдых повысит когнитивные способности: улучшит память, ускорит обработку данных и поможет концентрироваться.

«Это особенно актуально для тех, чья деятельность связана с высокими интеллектуальными нагрузками», — подчеркнула Дубровина.

При этом эксперт предупредила о важности соблюсти меру и не ложиться отдыхать вечером, чтобы не нарушить ночной сон.

Научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер до этого говорил, что регулярный 20-минутный дневной сон способен снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на треть и тем самым увеличить продолжительность жизни. Бюттнер сослался на данные медицинских исследований, согласно которым короткий дневной сон продолжительностью около 20 минут несколько раз в неделю связан с заметным снижением нагрузки на сердце и сосуды.

Ранее сомнолог объяснил, как спать днем, чтобы не просыпаться в состоянии зомби.