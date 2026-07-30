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Общество

Врач рассказала, какие продукты полезно есть автомобилистам

Врач Русакова: цитрусовые и рыбу полезно есть автомобилистам
JulijaDmitrijeva/Shutterstock/FOTODOM

Автомобилистам полезно пить воду, зеленый чай, морсы и компоты, поскольку они тонизируют, но не являются алкоголем. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, полезно также включать в свой рацион цитрусовые и кислые яблоки, поскольку они положительно влияют на концентрацию и когнитивные функции. Эти продукты помогут утолить жажду и получить витамин С. Врач также указала на пользу орехов, сухофруктов и горького шоколада.

«Поддерживать умственную активность помогают легкие белковые продукты: рыба, яйца и птица. Для получения энергии подойдут также углеводы с низким гликемическим индексом вроде бурого риса, гречки и бобовых. Тонус в течение дня поможет поддержать зелень: салат, укроп, петрушка, шпинат», — добавили в сообщении.

Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов до этого рассказал «Газете.Ru», что перед тем как сесть за руль после приема лекарств, человек ориентируется на свое самочувствие, чтобы понять, может ли он управлять автомобилем. Однако действие препаратов не всегда ощущается напрямую.

Ранее водителей предупредили об опасности бананов и комбучи.

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