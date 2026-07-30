Водителей предупредили об опасности бананов и комбучи

Водителям не стоит употреблять перед поездкой конфеты с алкоголем и переспелые фрукты, особенно бананы, в которых быстро накапливается этиловый спирт, поскольку даже небольшое количество спиртного в продуктах может повлиять на результаты алкотестера и снизить концентрацию внимания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

К опасным напиткам она отнесла квас, комбучу, кефир и безалкогольное пиво. По ее словам, в квасе содержание алкоголя обычно может составлять от 0,5 до 1,2% объема (примерно 4–10 граммам спирта на литр, поэтому после его употребления не рекомендуется садиться за руль в течение 30 минут. Кефир, простокваша и айран обычно содержат до 0,02% этилового спирта, добавила врач.

«Кроме того, безалкогольное пиво, несмотря на свою пометку, все равно содержит минимальный процент. В России по ГОСТу объемная доля этилового спирта в таком напитке не должна превышать 0,5%. То есть термин «безалкогольное» не означает абсолютный ноль», – сказала Русакова.

Специалист добавила, что существуют спиртосодержащие микстуры и настойки, количество спирта в которых составляет около 20%. Комбуча содержит 0,5 до 1,2% этилового спирта.

Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов до этого рассказал «Газете.Ru», что перед тем как сесть за руль после приема лекарств, человек ориентируется на свое самочувствие, чтобы понять, может ли он управлять автомобилем. Однако действие препаратов не всегда ощущается напрямую.

Ранее были названы препараты от аллергии, замедляющие реакцию за рулем.