Россиян предупредили, после каких лекарств нельзя садиться за руль

Перед тем как сесть за руль после приема лекарств, человек ориентируется на свое самочувствие, чтобы понять, может ли он управлять автомобилем. Однако действие препаратов не всегда ощущается напрямую. Ряд веществ влияет на работу нервной системы и скорость передачи сигналов между нервными клетками, поэтому реакция может замедляться без очевидных признаков, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

«Часть лекарств оказывает успокаивающее действие — например, противоаллергические препараты первого поколения, которые используют при сезонной аллергии или симптомах простуды. Они замедляют работу центральной нервной системы, из-за чего снижается скорость реакции и способность быстро переключать внимание. Водитель может не замечать этих изменений, но в ситуации, где требуется мгновенное решение, даже небольшая задержка увеличивает риск ошибки», — объяснил он.

Похожее действие могут оказывать снотворные и препараты, применяемые при тревожных состояниях. Даже если выраженной сонливости нет, средства могут сохранять эффект в течение нескольких часов. Это проявляется в виде заторможенности, сниженной концентрации и более медленной реакции на изменения обстановки.

«После процедур с применением седации или общей анестезии — например, некоторых стоматологических вмешательств — также лучше отказаться от самостоятельного управления автомобилем и воспользоваться такси или попросить довезти кого-то из близких. Даже при хорошем самочувствии остаточное действие препаратов может временно замедлять реакцию и снижать концентрацию внимания», — посоветовал специалист.

Часто люди принимают обезболивающие препараты при боли в зубе, спине или суставах, но не связывают это с риском для вождения. Некоторые из подобных средств имеют седативный эффект, способны вызывать сонливость и влиять на концентрацию. В результате снижается точность оценки расстояния, ухудшается координация движений и становится сложнее удерживать внимание на дороге в течение длительного времени.

«Есть препараты от простуды и аллергии, которые не вызывают выраженной сонливости, но могут воздействовать на зрение, влияя на работу вегетативной нервной системы и тонус глазных мышц. Это проявляется в виде затуманивания, снижения четкости или замедленной адаптации к свету. В условиях вождения такие изменения затрудняют восприятие дорожной обстановки, особенно в темное время суток или при резкой смене освещения», — подчеркнул химик.

Ранее ученый назвал лучшее время для приема лекарств.