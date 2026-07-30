Принесший дожди и град в Москву циклон сняли из космоса

Спутники «Роскосмоса» «Электро-Л» и «Арктика-М» сфотографировали циклон, который стал причиной непогоды в Москве. Кадры опубликованы госкорпорацией в официальном Telegram-канале.

«На этой неделе московский регион охватил мощный циклон, принесший в город ливни, грозы и град», — говорится в посте.

По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца за минувшие сутки в Московском регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. Он отметил, что больше всего осадков зафиксировано в Подмосковье. Согласно данным метеостанций, в Наро-Фоминске выпало 24 миллиметра осадков, на Луговой и в Горках Ленинских — 29 миллиметров, в Можайске — 32 миллиметра, в Волоколамске — 35 миллиметров, в Талдоме — 37 миллиметров.

В Москве за сутки в среднем выпало 10 литров дождевой воды на квадратный метр: в Тушино — 13 литров, МГУ — 15. Больше всего осадков было в Бутово — 16 литров воды на метр площади.

Ранее МЧС выпустило экстренное сообщение для москвичей в связи с ухудшением погоды.