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Общество

За сутки в Московском регионе выпало почти половина месячной нормы осадков

Тишковец: в Московском регионе за сутки выпало 45% от месячной нормы осадков
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Московском регионе за минувшие сутки. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что больше всего осадков выпало в Подмосковье. Согласно данным метеостанций, в Наро-Фоминске выпало 24 миллиметра осадков, на Луговой и в Горках Ленинских — 29 миллиметров, в Можайске — 32 миллиметра, в Волоколамске — 35 миллиметров, в Талдоме — 37 миллиметров.

«Что составляет 45% от всего месячного объема небесной влаги», — добавил синоптик.

В Москве за сутки в среднем выпало 10 литров дождевой воды на квадратный метр: в Тушино — 13 литров, МГУ — 15. Больше всего осадков было в Бутово — 16 литров воды на метр площади.

Накануне жителей Москвы предупреждали об ухудшении погоды с вечера 29 июля до утра 30 июля. Ожидался сильный дождь, в некоторых местах — ливень, гроза, а также ветер с порывами до 15 м/с».

Ранее москвичам рассказали, когда закончится дождливая погода.

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