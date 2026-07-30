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Общество

Россиянам назвали правила хранения меда

Пчеловод Саенко: мед нужно хранить в темном сухом месте
Iuliia Ilina/Shutterstock/FOTODOM

Мед нужно хранить в теплом месте, куда не попадает свет. Об этом aif.ru рассказала потомственный пасечник из Самарской области Татьяна Саенко.

По словам эксперта, место хранения меда не должно быть жарким или холодным. Согласно ГОСТу, продукт следует оставлять в сухом темном помещении, температура в котором не превышает +18 °C.

Специалист подчеркнула, что в летнее время воздух на кухне зачастую прогревается до +25-30 °C, в то время как в холодильнике этот показатель составляет примерно +4 °C. Такая температура вредит меду, способствуя неравномерной кристаллизации.

Пасечник объяснила, что лучшим местом для хранения этого продукта в квартире будут темная кладовка или дальний угол шкафа, рядом с которым нет плиты. В холодное время года мед можно оставлять на застекленном балконе. При этом крайне важно избегать перепадов температуры и попадания прямых солнечных лучей, поскольку нагрев и ультрафиолет разрушают ферменты и витамины.

«Когда сильно теплее, у меда есть свойство подтаивать, особенно у мягких сортов. Из-за этого многие пугаются, что мед ненастоящий. Это не так», — добавила эксперт.

В случае, если продукт подтаял, но сохранил приятные запах и вкус, его по-прежнему можно употреблять.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого предупреждала, что чрезмерное употребление меда может привести к развитию сахарного диабета и заболеваням сердца. По ее словам, многие люди рассчитывают на пользу продукта и начинают есть его в неограниченных количествах. Однако по содержанию сахара мед не отличается от сахарного сиропа.

Ранее в России назвали главную причину частой фальсификации меда.

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