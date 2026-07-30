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Общество

Из Генпрокуратуры уволили главного специалиста по конфискациям

«Ъ»: из Генпрокуратуры РФ уволен главный специалист по изъятию активов Бочкарев
Алексей Майшев/РИА Новости

Главный специалист по изъятию активов в доход государства Сергей Бочкарев был уволен из Генпрокуратуры России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источники.

Указ об освобождении государственного советника юстиции 2-го класса (соответствует званию генерал-лейтенанта) Бочкарева от должности начальника главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры подписал глава ведомства Александр Гуцан на основании рапорта своего подчиненного, пишут журналисты. Причина увольнения в документе не указана, но, по информации источников издания, генпрокурор был недоволен работой Бочкарева.

«Ъ» отмечает, что Бочкарев планирует заняться научной и преподавательской деятельностью. Например, он может стать ректором одного из крупных университетов. Хотя ранее сообщалось, что он перейдет на работу в Верховный суд России вслед за экс-генпрокурором Игорем Красновым, который стал председателем высшей судебной инстанции страны. Однако с карьерой в этой области у Бочкарева не сложилось, отмечается в статье.

Бочкарев известен тем, что был гособвинителем в суде о конфискации миллиардов у полковника МВД Дмитрия Захарченко и руководил работой по обращению в казну таких знаковых активов, как аэропорт Домодедово, «Макфа» и «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК).

До этого Мосгорсуд вернул конфискованный земельный участок и жилой дом по делу экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Уточняется, что суд отменил решение первой инстанции по этим объектам, но из официальных документов неизвестно, чья именно собственность возвращена.

Ранее у двух российских судей нашли активы, не соответствующие задекларированным доходам.

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