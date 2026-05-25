У двух российских судей нашли активы, не соответствующие задекларированным доходам

Краснов попросил Генпрокуратуру подать антикоррупционные иски к двум судьям
Верховный Суд Российской Федерации

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генеральную прокуратуру материалы для подачи антикоррупционных исков в отношении двух судей. Об этом сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Утверждается, что речь идет о судье Арбитражного суда Москвы Дарье Федоровой и судье Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики Альбине Адзиновой.

В пресс-службе уточнили, что основанием для обращения стали выявленные у судей и членов их семей активы, которые не соответствуют задекларированным доходам.

После назначения Краснова на пост председателя ВС России, большое число судей утратили свои полномочия из-за вовлеченности в коррупционные схемы. Всего за полгода мантий лишились десятки судей в разных субъектах РФ.

Одним из первых резонансных увольнений стало прекращение полномочий судьи ВС и главы Совета судей Виктора Момотова. Позже суд постановил обратить в доход государства 97 объектов имущества общей стоимостью около 9 млрд рублей. Следствие полагает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

После этого Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. У него и членов его семьи изъяли активы более чем на 13 млрд рублей, среди них десятки объектов недвижимости.

Ранее дагестанский экс-судья ушел на СВО после возбуждения дела о коррупции.

 
