В Южно-Сахалинске представили реплику газопровода с автографом Путина

На форуме в Южно-Сахалинске представили копию газопровода с автографом Путина

В Южно-Сахалинске представили копию газопровода с автографом президента России Владимира Путина. Экспонат был презентован на 30-м Международном дальневосточном энергетическом форуме «Энергия Сахалина», сообщает ТАСС.

Начальник сахалинского управления магистральных трубопроводов «Газпром трансгаз Томск» Сергей Шешуков напомнил, что в 2011 году Путин открыл первую газораспределительную станцию в селе Дальнее Южно-Сахалинска.

«Тогда он оставил подпись на оригинале, а это реплика. Владимир Путин тогда положил основу и начало масштабной газификации региона. После этого родилась уже федеральная программа, которая была согласована ПАО «Газпром», — рассказал Шешуков.

Оригинальная часть газопровода с подписью главы российского государства продолжает находиться на действующем объекте.

До этого Путин заявил, что Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются надежными покупателями. Он отметил, что речь идет и о государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия.

Ранее Путин назвал запасы газа в России уникальными.