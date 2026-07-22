В Подмосковье девочка ушла искать сережку и не вернулась

Пропавшая в Серпухове девочка ушла искать сережку и не вернулась домой

Прокуратура Серпухова взяла под контроль ход расследования уголовного дела о пропаже несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, что 19 июля вечером 13-летняя девочка вышла из дома в одном из садоводческих товариществ города Пущино и до сих пор не вернулась. Как рассказала мама девочки, дочка пошла искать потерянную сережку, оставив дома мобильный телефон

По факту исчезновения ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело, ход которого контролирует Серпуховская городская прокуратура.

Как уточняет РЕН ТВ, девочка вышла из своего дома в СНТ «Биоприбор», расположенном неподалеку от Серпухова, взяв с собой только фонарик. Мать подростка обратилась в полицию практически сразу после исчезновения ребенка. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и местные жители.

Кроме того, в поисках девочки задействован дрон, оснащенный тепловизором и нейросетью. Волонтеры осмотрели уже свыше 130 км территории, но пока безрезультатно.

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