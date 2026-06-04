Пропавшего на месяцы россиянина нашли в китайской тюрьме. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, мужчина уехал в Таиланд, но там у него возникли проблемы с документами. Позже он сообщил родным, что уже находится в Китае. После этого связь с ним пропала.

Близкие россиянина несколько месяцев жили в неведении. Как выяснилось, все это время мужчина находился в тюрьме в городе Мохан в Китае, где отбывал наказание за незаконное пересечение границы и ждал решения иммиграционной полиции о возвращении в Россию.

Родственники обратились в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за помощью. Омбудсмен направила ходатайство в МИД России с призывом оказать консульско-правовое содействие. Кроме того, в адрес китайских властей была направлена нота с учетом жалоб мужчины на здоровье. В результате россиянина депортировали, он уже вернулся к семье, отметила Лантратова.

До этого в Таиланде задержали россиянина за нарушение миграционного законодательства. Мужчину остановили в Бангкоке и выяснили, что у него нет паспорта. Помимо этого полицейские установили, что к этому моменту он около двух лет находился на территории королевства незаконно. Россиянина депортировали.

Ранее попытка студента переехать из России в Таиланд закончилась проблемами с памятью и депортацией.