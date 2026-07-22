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Общество

В Подмосковье нашли девочку, которая ушла искать сережку и пропала на три дня

СК: пропавшая в Рощино 13-летняя девочка найдена живой в Старой Купавне
РИА Новости

Пропавшая в Подмосковье 13-летняя девочка найдена живой, сообщило следственное управление СКР по Московской области в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что местонахождение ребенка удалось определить «в ходе следственных действий и розыскных мероприятий».

Из сообщения СКР следует, что пропавшая в городе Пущино несовершеннолетняя была найдена в городе Старая Купавна.

«В ближайшее время девочку доставят к следователю для проведения следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — добавили в Следкоме.

Подробности обнаружения пропавшей девочки и ее перемещений после исчезновения не приводятся. Расстояние между Пущино и Старой Купавной составляет около 150 км.

Девочка пропала вечером 19 июля из садоводческого товарищества «Биоприбор» в Пущино. Ее мать рассказала, что она пошла искать потерянную на улице сережку, а смартфон оставила дома. При себе у подростка был только фонарик.

Поиски были начаты практически сразу же после того, как мать девочки поняла, что та слишком долго не возвращается и с ней невозможно связаться. В операции участвовали волонтеры, был задействован дрон.

Ранее шестилетнюю девочку, пропавшую в Петербурге, нашли у соседей.

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