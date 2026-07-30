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Общество

Юная россиянка выпила средство для чистки плит и получила ожоги пищевода

В Приморье девочка выпила средство для чистки плит и попала в больницу
EliteExposure/Shutterstock/FOTODOM

В Лесозаводске Приморского края девочка случайно выпила жидкость для чистки плит, после чего попала в Краевую детскую клиническую больницу №1. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

По ее информации, после первичного лечения пострадавшему ребенку было рекомендовано пройти контрольное обследование через две недели, однако семья обратилась к врачам более чем через месяц. К этому времени у девочки сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода: она уже не могла самостоятельно есть и пить, потеряла 15 кг массы тела. Врачам пришлось установить ребенку гастростому, чтобы он мог принимать пищу.

Как рассказала врач-хирург Марина Юркина, щелочь вызывает глубокие повреждения тканей пищевода. По ее словам, избежать тяжелых последствий можно, если начать лечение сразу. При позднем обращении образуются грубые рубцы, лечение может длиться годами. В некоторых случаях может потребоваться сложная реконструктивная операция.

До этого в Уссурийске двухлетняя девочка выпила жидкость для мытья кистей и оказалась в больнице.

Ранее в Калмыкии ребенок отравился, перепутав бензин с лимонадом.

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