В Калмыкии ребенок отравился, перепутав бензин с лимонадом

В Городовиковском районе Калмыкии подросток попал в больницу с отравлением, по ошибке выпив бензин. Об этом сообщает mk.ru.

Семиклассник возвращался вместе с отцом с тренировки по боксу и заметил в машине пластиковую бутылку с наклейкой «Грушевый дар». Ребенок решил, что это сладкий напиток, и сделал несколько глотков.

Мальчику стало плохо, он сообщил отцу, что, вероятно, выпил бензин. Пострадавшего доставили в больницу, медики подозревают, что у подростка ожог пищевода. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга трехлетняя девочка отравилась во время прогулки в парке, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в парке Интернационалистов, девочка нашла бутылку с прозрачной жидкостью и сделала несколько глотков. Когда ребенку стало плохо, мать доставила дочь в больницу. У ребенка диагностировано токсическое отравление, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Предположительно, в найденной бутылке могло находиться наркотическое вещество.

Ранее в Волгограде годовалый ребенок отравился таблетками от тараканов, когда родители отвлеклись.