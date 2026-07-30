Раскрыты подробности о разработчике дронов, которого пытались устранить в Туле

РИА: создатель дронов, которого пытались устранить в Туле, есть на «Миротворце»

Разработчик FPV-дронов Андрей Черезов, который подвергся покушению в Туле, значится в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости, которое изучило данные ресурса.

На «Миротворце» мужчина обвиняется в публичной поддержке России, нарушении государственной границы Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

29 июля в Туле совершили покушение на Черезова. По данным следствия, в подъезде жилого дома на улице Михеева неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в тульского бизнесмена. Пострадавший выжил и был доставлен в больницу. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на жизнь. Сейчас следователи устанавливают личность стрелявшего и обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе компании — производителя БПЛА «Овод» сообщали РИА Новости, что Черезов является разработчиком серии российских FPV-дронов.

Ранее в Санкт-Петербурге предотвратили покушение на военного.