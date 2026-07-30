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Общество

Ливанский банкир объявлен в розыск после ужина с премьером Израиля

Банкира Сахнави объявили в розыск в Ливане после ужина с Нетаньяху
Global Look Press

Генеральный прокурор Ливана Ахмед Рами аль-Хадж распорядился объявить в розыск ливанского банкира Антуана Сахнави по подозрению во взаимодействии с Израилем и нарушении закона о его бойкоте. Об этом сообщает агентство NNA.

В заявлении прокурора отмечается, что техническое бюро информации провело анализ, который показал, что распространенная в социальных сетях фотография, на которой Сахнави находится за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, является подлинной. Она не подвергалась цифровому редактированию или изменениям с использованием искусственного интеллекта.

Сахнави объявлен в розыск сроком на 30 дней. По истечении этого срока материалы могут быть переданы военному суду для решения вопроса о выдаче ордера на арест.

До этого сообщалось, что следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном пройдет 4–6 августа в столице Италии. Представители Израиля и Ливана при участии США обсудят расширение процесса передислокации подразделений Армии обороны Израиля на юге Ливана. Кроме того, стороны рассмотрят вопросы, касающиеся спорных участков израильско-ливанской границы.

Ранее стало известно, что США требуют от Израиля отступить в Газе, Сирии и Ливане.

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