Россиянам рассказали, когда платежки за ЖКУ можно будет получать через «Госуслуги»

Россияне с 1 сентября смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) через «Госуслуги». Об этом заявил ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

По его словам, чтобы получать платежки в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций. Депутат отметил, что бумажные квитанции сохранятся — если человек не согласится на получение документов через «Госуслуги» или будет относиться к категории, для которой работает бумажная доставка.

Также он рассказал, что размещать платежки в системе смогут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, РСО и другие поставщики коммунальных услуг. Для работы с системой и последующей выгрузкой на «Госуслуги» им будет необходимо заключить договор с ее оператором. Процедуру определит правительство, добавил парламентарий.

27 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за ЖКУ будут доставлять через личный кабинет «Госуслуг».

Ранее россиянам рассказали, как оспорить начисления в квитанции ЖКУ.