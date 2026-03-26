Россиянам рассказали, как оспорить начисления в квитанции ЖКУ

Эксперт Гужов: можно оспорить любую новую строку в квитанции по оплате ЖКУ

Россияне вправе оспорить любую новую строку в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом РИА Новости рассказал доцент Президентской академии Станислав Гужов.

Он отметил, что управляющая компания или ТСЖ обязаны предоставлять жильцам информацию о составе платы, порядке ее расчета, а также обосновывать изменения и уведомлять об увеличении начислений не позднее чем за 30 дней до выставления квитанции. В случае несогласия собственники могут направить письменное обращение, потребовав проверить законность начислений и предоставить подтверждающие документы. При выявлении нарушений управляющая организация должна будет провести проверку и устранить их.

Гужов добавил, что если урегулирования спора добиться не удастся, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию или суд.

25 марта стало известно, что Минцифры планирует перевести квитанции за ЖКУ в электронный вид на «Госуслугах».

Ранее россиянам объяснили, как снизить платежи за ЖКУ.