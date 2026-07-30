Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Митрополит Иларион рассказал, чьи отпечатки нашла полиция Чехии на пакетиках с наркотиками

Полиция Чехии не нашла отпечатков митрополита Илариона на пакетиках с наркотиками
Виталий Белоусов/РИА Новости

Полиция в Чехии, задержавшая в мае митрополита Илариона и его видеооператора по подозрению в хранении наркотиков, не нашла их отпечатков пальцев на найденных пакетиках. Об этом священнослужитель рассказал ТАСС.

По словам Илариона, эту информацию на днях полицейские сообщили его адвокату.

Он добавил, что единственные отпечатки, которые удалось обнаружить, принадлежали тому представителю правопорядка, который заявил, что обнаружил пакетики с наркотиками.

Иларион подчеркнул, что полицейский при задержании был без перчаток, видеосъемка обыска не велась, понятых и свидетелей при процессе не было, а его и двух пассажиров на время досмотра машины увели в здание автозаправки.

26 мая в Чехии отпустили из-под стражи митрополита Илариона и его оператора, им не предъявлено никаких обвинений. Клирика задержали в Карловых Варах 24 мая после обнаружения в его машине «вещества белого цвета». При этом сам священник любые подозрения в незаконном обороте наркотиков отверг, назвав «само предположение о подобном» «безусловно ложным». Его защита сообщила, что досмотр машины проводили с нарушениями, а МИД России назвал случившееся «спланированной провокацией». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее митрополит Иларион рассказал о своих опасениях после задержания в Чехии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!