Митрополит Иларион рассказал, чьи отпечатки нашла полиция Чехии на пакетиках с наркотиками

Полиция в Чехии, задержавшая в мае митрополита Илариона и его видеооператора по подозрению в хранении наркотиков, не нашла их отпечатков пальцев на найденных пакетиках. Об этом священнослужитель рассказал ТАСС.

По словам Илариона, эту информацию на днях полицейские сообщили его адвокату.

Он добавил, что единственные отпечатки, которые удалось обнаружить, принадлежали тому представителю правопорядка, который заявил, что обнаружил пакетики с наркотиками.

Иларион подчеркнул, что полицейский при задержании был без перчаток, видеосъемка обыска не велась, понятых и свидетелей при процессе не было, а его и двух пассажиров на время досмотра машины увели в здание автозаправки.

26 мая в Чехии отпустили из-под стражи митрополита Илариона и его оператора, им не предъявлено никаких обвинений. Клирика задержали в Карловых Варах 24 мая после обнаружения в его машине «вещества белого цвета». При этом сам священник любые подозрения в незаконном обороте наркотиков отверг, назвав «само предположение о подобном» «безусловно ложным». Его защита сообщила, что досмотр машины проводили с нарушениями, а МИД России назвал случившееся «спланированной провокацией». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее митрополит Иларион рассказал о своих опасениях после задержания в Чехии.