В России выросло число безработных среди молодежи

В мае 2026 года около 353 тысяч россиян в возрасте от 15 до 25 лет оставались безработными. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По информации статистического ведомства, общий уровень безработицы в России в мае вновь достиг исторического минимума — 2,1% против 2,2% месяцем ранее. За год количество безработных сократилось с 1,7 млн до 1,6 млн человек.

При этом доля молодежи среди всех безработных увеличилась с 17,3% до 22%, а число нетрудоустроенных граждан в возрасте от 15 до 25 лет выросло на 67 тысяч человек, или почти на четверть. Кроме того, доля людей без опыта работы за год выросла с 26% до 32%, а средняя продолжительность поиска работы увеличилась на 12 дней и достигла 5,4 месяца.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» и операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков назвал ситуацию структурным парадоксом рынка труда. По его словам, в одних отраслях сохраняется острый дефицит кадров, тогда как в других наблюдается избыток начинающих специалистов.

Молодые соискатели чаще ориентируются на офисные, гибкие или престижные вакансии, тогда как работодатели испытывают потребность в сотрудниках массовых и технических профессий с практическими навыками, опытом и готовностью работать в более жестких условиях.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России, несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне.

Ранее Росстат сообщил о росте средней зарплаты россиян в мае.