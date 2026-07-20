В Госдуме напомнили о двухэтапном повышении пенсий в 2027 году

Депутат Чаплин: в России в 2027 году страховые пенсии увеличат в два этапа

Россиян с 2027 года ожидает два этапа повышения страховых пенсий. Так, с начала года начнется плановая индексация, которая затронет и пенсии, и ряд других социальных выплат, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он напомнил, что с 1 февраля страховые пенсии повысят на уровень фактической инфляции по итогам текущего года – это будет первый этап увеличения выплат. Второй начнется с 1 апреля, он предполагает дополнительную корректировку с учетом доходов Соцфонда.

Что касается социальных пенсий и прочих выплат, то их ожидает единоразовая индексация 1 апреля, которая проводится в соответствии с прогнозом индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, отдельная схема применяется в отношении работающих пенсионеров, отметил Чаплин.

«С 1 августа 2027 года Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет с учетом страховых взносов, которые перечислял работодатель, ― пояснил он. ― Прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами».

Плановая индексация военных пенсий запланирована на октябрь 2027 года, причем в отдельных случаях доплаты будут пересматриваться четыре раза в год – это касается, в частности, бывших летчиков и шахтеров.

Комментируя повышение прочих выплат, депутат отметил, что маткапитал и соцпособия проиндексируют 1 февраля с учетом фактической инфляции текущего года. На данный момент маткапитал составляет 729 тыс. рублей на первого ребенка, на второго производится доплата в размере 234 тыс. рублей. Если право на маткапитал впервые не использовалось, то выплачивается вся сумма сразу в 963 тыс. рублей.

До этого доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что с 1 августа в России некоторые категории граждан начнут получать повышенные пенсии. В частности, это затронет работающих пенсионеров – у каждого сумма увеличения будет индивидуальной в зависимости от числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также повышение коснется тех, кто отметил свое 80-летие в июле и льготные категории пенсионеров, которым положены доплаты.

В Совфеде ранее напомнили о праве россиян забирать пенсию за родственников.