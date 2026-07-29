Мальчик получил удар током во время мойки мототехники под Белгородом и не выжил

Под Белгородом мальчик получил удар током во время мойки мототехники и не выжил

Под Белгородом 11-летний ребенок получил удар током и не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 июля в селе Дальняя Игуменка Корочанского района, когда мальчик мыл мототехнику с помощью мойки высокого давления на приусадебном участке. Прибор был подключен к электросети через удлинитель.

В какой-то момент ребенок получил удар током, травмы оказались несовместимы с жизнью. Во факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ. Назначен комплекс судебных экспертиз. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

До этого на Алтае полуторагодовалый ребенок дотронулся до оголенного электропровода. Несовершеннолетнего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик не выжил, получив удар током под дождем в российском поселке.