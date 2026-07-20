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Общество

Десятилетний мальчик не выжил, получив удар током под дождем в российском поселке

Mash: в Красноярском крае мальчик не выжил, получив удар током под дождем
Соцсети

В Красноярском крае мальчика ударило током во время мойки квадроцикла, он не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в поселке Минино на улице Полевой, когда десятилетний ребенок мыл квадроцикл керхером. Вилка устройства была воткнута в самодельный удлинитель — когда начался дождь, мальчик потянулся выдернуть шнур из розетки. В этот момент его ударило током.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать ребенка, но безуспешно. Отмечается, что мальчик воспитывался в благополучной семье. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого подросток не выжил после удара током в парке аттракционов. Мальчик бил в «силометр» — устройство, где нужно ударить по мячу, закрепленному на земле.

Ранее сообщалось, что трехлетнего мальчика ударило током на платном пляже в Челябинске.

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