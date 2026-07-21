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Общество

На Алтае не спасли ребенка, дотронувшегося до оголенного электропровода

СК РФ: полуторагодовалый мальчик не выжил после удара током на Алтае
Vladimir Baranov/Global Look Press

Малолетний ребенок получил удар электрическим током в селе Усть-Кан в Республике Алтай. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла днем 18 июля. Мальчика ударило током, когда он прикоснулся к оголенной части электрического провода компрессора. Несовершеннолетнего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

«Возбуждено уголовное дело <...> по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ», — говорится в заявлении.

Следователи в настоящее время проводят мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательной базы. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

Как пишет kp.ru, в день трагедии семья с тремя детьми собиралась ехать купаться. Отец достал плавательный круг и планировал надуть его с помощью компрессора, но заметил на поверхности дырки. В связи с этим мужчина отошел в сарай, чтобы взять клей и залатать дыры. Когда он вернулся, увидел рядом с кругом своего полуторагодовалого сына, не подававшего признаков жизни. Ребенок играл на траве и, когда отец отошел, приблизился к компрессору и дотронулся до провода. Глава семьи вызвал «скорую» и начал делать мальчику искусственное дыхание, но это не помогло.

Ранее в Омской области не смогли спасти молодого человека, получившего удар током в бане.

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