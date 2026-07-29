Три человека на одном сапе застряли в Финском заливе в Ленобласти

В Ленобласти три человека на одном сапе застряли в Финском заливе

В Ленинградской области три человека на одном сапе застряли в Финском заливе. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел у поселка Большая Ижора. Трое взрослых, находившихся на всего одном сапборде, застряли в Финском заливе и не могли самостоятельно добраться до берега.

Сотрудники экстренных служб прибыли им на помощь. Дрейфовавших в воде людей доставили на сушу, медицинская помощь никому из них не потребовалась.

До этого в Ленинградской области женщина каталась на сапборде в шторм и не выжила. Дежурная смена обнаружила ее в районе бухты Батарейная.

Ранее сообщалось, что подросток прыгнул в озеро с сапборда в Петербурге и не выжил.