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Общество

Женщина каталась на сапборде в шторм и погибла в Финском заливе

В Финском заливе пропали две женщины, катавшиеся на сапах, одна погибла
sergua/Shutterstock/FOTODOM

В Ломоносовском районе Ленинградской области две женщины отправились кататься на сапбордах в непогоду и не вернулись на берег, сообщает пресс-служба МЧС Ленинградской области.

Инцидент произошел в акватории Финского залива у поселка Шепелево. По сообщению спасателей, отдыхающие были без спасательных жилетов. Дежурная смена обнаружила тело одной из женщин в районе бухты Батарейная.

Поиски второй пропавшей продолжаются. В работах задействованы спасатели Северо-Западного поисково-спасательного отряда.

До этого на Камчатке турист получил травмы при спуске в кратер вулкана Горелый в Елизовском районе. Мужчина пытался съехать по снежному склону на сапборде, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее женщину унесло течением во время заплыва на сапбордах в Челябинской области.

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