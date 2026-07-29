Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Женщина забила собственную мать во время ссоры в Подмосковье

В Подмосковье женщину обвинили в избиении матери-пенсионерки, она не выжила
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 56-летнюю женщину обвинили в избиении собственной 86-летней матери, после которого она не выжила. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 24 июля в городе Королеве на улице Пионерской. Дочь повздорила с престарелой родительницей и несколько раз ударила ее кулаками по голове. В результате пенсионерка не выжила.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели жилище, где все случилось, и назначили комплекс необходимых экспертиз, включая медицинскую и психиатрическую. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, обвиняемую заключили под стражу.

До этого москвич вооружился молотком и попытался забить 68-летнего отца. Нападение прервала супруга пострадавшего: она вызвала скорую помощь, и мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на Кубани муж забил жену кулаками и сам вызвал полицию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!