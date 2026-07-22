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Общество

Москвич вооружился молотком и попытался забить 68-летнего отца

В Москве арестовали мужчину, напавшего с молотком на родного отца
REDCHYTS FEDIR/Shutterstock/FOTODOM

В Москве суд отправил под стражу 43-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на собственного отца, сообщили ГСУ СК России по городу.

По данным следствия, вечером 18 июля в квартире на Чертановской улице между родственниками произошел конфликт, после чего сын, находившийс в состоянии опьянения, несколько раз ударил 68-летнего родителя молотком по голове.

Нападение прервала супруга пострадавшего: она вызвала скорую помощь, и мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение, а суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Сочи мать избивала полуторагодовалого сына и приставляла ему нож к шее.

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