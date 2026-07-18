На Кубани муж забил жену кулаками и сам вызвал полицию

В Краснодарском крае заключен под стражу мужчина, который забил жену кулаками во время ссоры, женщина не выжила. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел в станице Копанской Ейского района, супруги распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, мужчина несколько раз ударил жену кулаком в голову.
Через некоторое время он обнаружил, что супруга не подает признаков жизни и вызвал полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавший заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.
До этого в Удмуртии перед судом предстанет 42-летний мужчина, который из ревности избил, связал и запер 43-летнюю супругу.
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