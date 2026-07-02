Трафик московских ТЦ упал на 25% с доковидного уровня

Общий трафик крупнейших торговых центров Москвы в первом квартале 2026 года сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а относительно доковидного 2019 года падение превысило 25%. При этом изменился и портрет посетителя: офлайн-шопинг смещается в сторону более состоятельной аудитории, а доля «коротких визитов» растет, показало совместное исследование МТС Геоэффект и Fashion Consulting Group (FCG), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Анализ трафика и профиля посетителей шести крупнейших столичных ТЦ показал: среднее время пребывания сокращается. 59% посетителей находятся в ТЦ менее часа — они заходят за быстрыми покупками в супермаркетах или для решения конкретной задачи. Для fashion-ритейла наиболее ценна аудитория, проводящая от 1 до 3 часов, — именно такие посетители формируют полноценный шопинг-маршрут. Однако доля этой группы сокращается, что напрямую влияет на продажи: трафик в магазинах одежды и обуви снизился на 7–10% по сравнению с 2025 годом.

Основная часть посетителей — покупатели с доходом 70–200 тыс. рублей, составляющие 63% аудитории. При этом доля с доходом 100–150 тыс. рублей увеличилась на 18%. Гендерный состав сбалансирован: 53% женщин и 47% мужчин. По возрасту доминирует группа 25–44 года — на нее приходится 55–65% всех посетителей.

93% посетителей — граждане России. Иностранцы составляют менее 10%, при этом основная их часть — гости из Китая (до 58%). На втором месте — Турция и США (по 9–11%).

«Традиционные подходы к оценке трафика ТЦ больше не работают. Важно понимать, кто эти люди, сколько они готовы тратить и сколько времени проводят в ТЦ, — отметил руководитель центра продуктов «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев. — Качество аудитории становится важнее количества. Те ТЦ, которые смогут привлекать посетителей с доходом выше среднего и удерживать их дольше часа, будут иметь преимущество. Пора делать ставку на многофункциональность, гастрономию и развлечения».

«На фоне роста конкуренции и охлаждения спроса модные ритейлеры вступили в этап жесткой борьбы за маржинальность продаж, — добавила генеральный директор FCG Анна Лебсак-Клейманс. — Поведение и профиль покупателей в ТЦ — честный и объективный индикатор состояния традиционного ритейла. Проверенные данные помогают эффективно адаптировать стратегии к изменениям рынка».

Ранее выяснилось, что москвичи массово переходят на товары по акциям.