Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В США нашли бутылку с «жутким» посланием из 1973 года

В США нашли бутылку с детским письмом 53-летней давности
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Нью-Джерси эколог-активист Джон Каутерман во время уборки на болотах обнаружил бутылку с посланием, написанным 53 года назад. Об этом сообщает NJ.com.

По данным портала, внутри бутылки лежала записка от 20 августа 1973 года. Ее написала девятилетняя Лори Блэр Браун. В послании девочка писала, что банда ловцов губок заставляет ее нырять в водах, кишащих акулами, и просила сообщить об этом ее семье, оставив домашний адрес. Каутерман сразу понял, что это детский розыгрыш, но ему стало любопытно найти отправителя.

Поиски привели его к некрологу Лори Браун — ее не стало в 2017 году в возрасте 52 лет. Тогда Каутерман вышел на старшую сестру Браун Эллисон Спенсер. Она рассказала, что написала записку под диктовку сестры во время семейного отпуска. Спенсер отметила, что ее сестра была творческим человеком с прекрасным чувством юмора и была уверена, что бутылку найдут. Каутерман вернул послание семье.

В мае российский турист нашел на Балтийской косе бутылку с письмом, которое было написано 26 лет назад. Послание было на польском языке, в нем указаны четыре имени и адрес в Познани. Через друга-поляка Дмитрий разыскал одну из отправительниц — Марту. Оказалось, что зимой 1999 года она с друзьями гуляла на пирсе рядом с Щецином и бросила бутылку в море. Женщина не поверила, что ее послание нашли, и пригласила Дмитрия в гости.

Ранее рабочий нашел бутылку с посланием, оставленную в стене маяка более 120 лет назад.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!