В США нашли бутылку с «жутким» посланием из 1973 года

В штате Нью-Джерси эколог-активист Джон Каутерман во время уборки на болотах обнаружил бутылку с посланием, написанным 53 года назад. Об этом сообщает NJ.com.

По данным портала, внутри бутылки лежала записка от 20 августа 1973 года. Ее написала девятилетняя Лори Блэр Браун. В послании девочка писала, что банда ловцов губок заставляет ее нырять в водах, кишащих акулами, и просила сообщить об этом ее семье, оставив домашний адрес. Каутерман сразу понял, что это детский розыгрыш, но ему стало любопытно найти отправителя.

Поиски привели его к некрологу Лори Браун — ее не стало в 2017 году в возрасте 52 лет. Тогда Каутерман вышел на старшую сестру Браун Эллисон Спенсер. Она рассказала, что написала записку под диктовку сестры во время семейного отпуска. Спенсер отметила, что ее сестра была творческим человеком с прекрасным чувством юмора и была уверена, что бутылку найдут. Каутерман вернул послание семье.

В мае российский турист нашел на Балтийской косе бутылку с письмом, которое было написано 26 лет назад. Послание было на польском языке, в нем указаны четыре имени и адрес в Познани. Через друга-поляка Дмитрий разыскал одну из отправительниц — Марту. Оказалось, что зимой 1999 года она с друзьями гуляла на пирсе рядом с Щецином и бросила бутылку в море. Женщина не поверила, что ее послание нашли, и пригласила Дмитрия в гости.

Ранее рабочий нашел бутылку с посланием, оставленную в стене маяка более 120 лет назад.