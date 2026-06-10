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Калининградец нашел на Балтийском побережье бутылку с посланием и разыскал его авторов

Калининградец случайно нашел послание в бутылке и обрел новых друзей в Польше
Smit/Shutterstock/FOTODOM

Россиянин нашел на Балтийской косе бутылку с посланием и нашел тех, кто бросил письмо в море 26 лет назад. Об этом пишет «Клопс».

В мае 50-летний Дмитрий из Калининграда отправился на побережье вместе с сыном и возле дюн увидел необычную бутылку с обветшалым листком бумаги внутри. Мужчина с трудом смог разобрать, что послание написано на польском языке. Кроме того, в нем были указаны четыре имени и адрес в Познани. Через друга-поляка Адриана Дмитрий разыскал отправителей. По одному адресу в Познани соседи подтвердили, что там живет одна из отправителей — Марта.

Оказалось, что зимой 1999 года Марта с друзьями гуляла на пирсе рядом с Щецином и бросила в море бутылку с письмом. Родители предположили, что она утонет и останется в 50 метрах от берега, поэтому когда полька узнала о находке, сделанной россиянином, не поверила. Сейчас Марте 36 лет, у нее есть муж Мартин и двое детей. Женщина пригласила Дмитрия в гости, а он — ее. Теперь они переписываются.

Пока Дмитрий хранит письмо у себя, но передаст Адриану в конце июня. Известно, что польские телеведущие хотят снять репортаж по этой историии. Дмитрий уже загорелся идеей продолжить «переписку».

«Я напишу новое письмо. И дети Марты пусть тоже что-нибудь напишут и бросят в море. Может, через год кто-то найдет в Литве, в Швеции. И мы на «Клопс» напишем продолжение. Такого еще не было: чтобы с двумя письмами, с таким разрывом» — отмечает калининградец.

Ранее японка нашла в море письмо в бутылке, отправленное полгода назад россиянкой.

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