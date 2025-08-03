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Художник нашел бутылку с посланием, оставленную в стене маяка более 120 лет назад

На маяке в Тасмании нашли бутылку с посланием, написанным в 1903 году
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Bernie/Tasmania Museum and Art Gallery

Бутылку с таинственным посланием 122-летней давности нашли на маяке в Тасмании. Об этом сообщает The Guardian.

Находку сделал художник из Тасмании Брайан Берфорд во время планового обслуживания маяка Кейп-Бруни, который внесен в список объектов культурного наследия. Он работал с фонарем в помещении наверху маяка, где находятся линза и механизм освещения. Разбираясь с ржавчиной и коррозией, мужчина просунул руку в полость стены и заметил блеск.

Далее он вытащил из ниши старинную стеклянную бутылку с посланием, оставленным более 120 лет назад. Она была запечатана пробкой, покрытой битумом. Взволнованный Берфорд обратился за помощью к реставраторам Тасманийского музея, которые аккуратно извлекли письмо. На его расшифровку ушло несколько дней. Оказалось, что автор подробно описал на двух листах модернизацию маяка, произошедшую в 1903 году.

В ближайшее время найденное художником послание планируют выставить для широкой публики.

Ранее братья нашли на Багамах бутылку с посланием 50-летней давности и разыскали автора.

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