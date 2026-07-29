К тушению лесных пожаров во Франции подключили более 1,7 тыс. военных

Более 1,7 тыс. военных участвуют в тушении лесных пожаров на юго-западе Франции

Более 1,7 тыс. военнослужащих армии Франции участвуют в тушении природных пожаров на юго-западе страны. Об этом сообщила министр-делегат при министерстве вооруженных сил республики Алис Рюфо, сообщает BFMTV.

«Чуть более 1,7 тыс. военных задействованы», — сказала она.

Военнослужащие выполняют различные задачи, в том числе помогают в тушении пожаров, а также ведут воздушное наблюдение. Для тушения пожара в Жиронду прибыли около 2,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы.

Накануне телеканал France 24 сообщил, что бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны усиливать распространение огня. Такое природное явление возникает, когда пожар раскаляет воздух около земли. Быстро поднимающиеся вверх потоки затем охлаждаются и формируют облако из дыма и горячего воздуха.

28 июля сообщалось, что экстренные службы Испании и Франции ведут интенсивную борьбу с масштабными лесными пожарами, стремясь локализовать очаги до начала прогнозируемого повышения температуры.

Ранее Макрон заявил о локализации лесного пожара на юге Франции.