Макрон заявил о локализации лесного пожара на юге Франции

BFMTV: Макрон объявил о локализации пожара во французском департаменте Ланды

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что лесной пожар в департаменте Ланды локализован. Об этом сообщает BFMTV.

«Огонь локализован, и это хорошая новость для Ланд», — заявил он.

Пожар пока не ликвидирован, в ближайшее время важно быть предельно осторожными, добавил Макрон.

Французский президент находится в соседнем департаменте Жиронда. По его словам, там «борьба продолжается». Он также намерен встретиться с пожарными в Жиронде.

27 июля газета Le Parisien писала, что пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам в Бордо.

Огонь охватил окрестности Аркашонского залива и приближается к агломерации в регионе. Там находятся важные предприятия французской оборонной промышленности, в том числе объекты компаний Safran, Thales, Dassault и ArianeGroup. Согласно статье, у последней в Бордо расположены в том числе заводы по производству топлива для баллистических ракет M51.

Ранее во Франции сократили один этап легендарной «Тур де Франс» на фоне пожаров.