Франция и Испания пытаются локализовать лесные пожары до начала новой волны жары

Экстренные службы Испании и Франции ведут интенсивную борьбу с масштабными лесными пожарами, стремясь локализовать очаги до начала прогнозируемого повышения температуры. Об этом пишет The Guardian.

По словам министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, понедельник и вторник — критический период в попытках сдержать огонь перед приходом новой волны жары.

В Испании наиболее масштабное бедствие зафиксировано в провинции Авила, к западу от Мадрида: площадь возгорания достигла 50 000 гектаров. С учетом еще двух крупных пожаров на северо-западе страны, общая площадь пострадавших территорий составляет порядка 70 000 гектаров.

Во Франции ситуация также характеризуется дефицитом времени. По прогнозам метеорологов, во вторник в ряде регионов столбик термометра может подняться до 40°C. Представитель пожарной службы Эрик Брокарди подчеркнул, что борьба с огнем идет наперегонки с погодными условиями.

Особую опасность представляет пожар в департаменте Жиронда на юго-западе страны. Министр внутренних дел Лоран Нюне сообщил, что пламя отличается высокой интенсивностью и непредсказуемым поведением, создавая локальные ветровые потоки и хаотично продвигаясь в сторону Бордо. Президент Эммануэль Макрон, посетивший Бордо, призвал граждан к стойкости перед лицом грядущих трудностей.

По данным ведомства, в Жиронде уже выгорело 42 000 гектаров, что сопоставимо с масштабами разрушений времен Второй мировой войны. В районе коммуны Сестас, находящейся вблизи Бордо, для создания защитных минерализованных полос специалисты задействуют тяжелую технику.

Несмотря на то, что в понедельник утром продвижение основного фронта огня замедлилось, ситуация остается неконтролируемой и крайне сложной для ликвидации.

Подводя итоги экстренного заседания правительства, Нюне назвал текущие природные бедствия исключительными. С начала текущего года общая площадь выгоревших лесов и растительности во Франции превысила 116 000 гектаров.

Ранее сообщалось, что на юге Франции эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара.