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Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Адвокат назвал условие для экстрадиции Дурова в Россию

Адвокат Синицын назвал условие для выдачи Дурова России
IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может быть экстрадирован в Россию в случае его задержания на территории страны, с которой заключен соответствующий договор. Об этом сообщил адвокат Алексей Синицын в разговоре с ТАСС.

«Если между Российской Федерацией и государством нахождения Павла Дурова подписан соответствующий международный договор об экстрадиции, то такая вероятность будет более высокой», — сказал он.

Специалист также отметил, что Россия имеет около ста двусторонних соглашений.

Адвокат также пояснил, что обязательным условием экстрадиции является принцип «двойной криминализации», то есть, чтобы инкриминируемые деяния признавались преступными не только в той стране, которая просит выдать, но и в той стране, которая выдает. В выдаче могут отказать, если фигурант запросит политическое убежище, его предоставят.

Сегодня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что на Дурова завели уголовное дело и инициировали процедуру его объявления в межгосударственный розыск. Обвинения предъявлены в связи с отказом Telegram удалить многочисленные каналы, с помощью которых ведется преступная деятельность экстремистской и террористической направленности, осуществляется кибермошенничество и подготовка диверсий.

Ранее юрист оценил неприличный жест Дурова в адрес России.

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