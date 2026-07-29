Жителей Азербайджана осудили за шествие с советскими флагами

В Азербайджане вынесли приговор участникам акции, вышедшим на улицу с советскими флагами. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство AПA.

Согласно приговору, Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли приговорены к двум годам лишения свободы каждый, Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов — к полутора годам. Ранее им предъявили обвинение по статье 233 Уголовного кодекса Азербайджана («Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка, или активное участие в таких действиях»).

В прошлом году обвиняемые пытались провести демонстрацию с советскими флагами в Баку. Организаторы были задержаны.

В мае полиция Чехии начала расследование в связи с появлением флага СССР на заседании городского совета Брно. Поводом для проверки стали действия активистки, выступившей против проведения в городе съезда Судето-немецкого землячества. Во время заседания горсовета женщина, не являющаяся жительницей Брно, воспользовалась правом выразить мнение в отведенное протоколом время. Именно она принесла с собой флаг СССР. В своей речи женщина раскритиковала местных депутатов.

Ранее в Приморье двоих юношей осудили за надругательство над флагом России.