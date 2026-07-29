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Общество

Петербуржец ремонтировал дороги, чем вызвал возмущение у других горожан

Петербуржец за свой счет заделывал ямы на дорогах, на него пожаловались
TikTok

Петербуржец Прохор ведет блог, в коротких видео он ремонтирует дороги за свой счет. Однако некоторым горожанам не понравилась инициатива мужчины и они пожаловались в администрацию, сообщает Telegram-канал Mash.

Прохор снимал на видео процесс заделывание дыр, а на следующий день показывал результат своей работы. Ему удалось заделать около 80 ям, на ремонт каждой он тратил около 2-3 тысяч рублей из собственных средств. Видео собирали миллионы просмотров в TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Молодой человек поставил себе цель заделать 100 ям, однако в один момент на него пожаловались в администрацию.

«Кто-то из ненавистников обратился в местную администрацию, заявив, что парень занимается самоуправством, а его ремонт якобы некачественный и со временем портит покрытие», — сообщает канал.

До этого старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Владимир Свечников рассказал, что если из-за ямы на дороге автомобиль получил повреждение, то водитель имеет право получить компенсацию. Ответственность должна нести организация, под контролем которой находится содержание данного участка проезжей части

Ранее под Новосибирском шестилетний мальчик провалился в яму на дороге и чуть не утонул.

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