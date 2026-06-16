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Российским водителям напомнили о праве на компенсацию за ямы на дорогах

Юрист Свечников: водителю положена компенсация за выбоину на дороге
Константин Чалабов/РИА «Новости»

Если из-за ямы на дороге автомобиль получил повреждение, то водитель имеет право получить компенсацию. Ответственность должна нести организация, под контролем которой находится содержание данного участка проезжей части, объяснил в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Владимир Свечников.

Он подчеркнул, что соответствующие нормы закреплены Верховным судом, а иски подаются на основании ст. 1064 Гражданского кодекса.

«Причем вина дорожной службы презюмируется, и доказывать свою невиновность придется именно ей, а водителю достаточно подтвердить факт повреждения и причинную связь с ямой», — пояснил юрист.

Разбирательство ведется на основе размеров выбоины. Так, ямы длиной от 15 см, глубиной от 5 см и площадью от 0,06 кв. м считаются недопустимыми и должны устраняться в течение 1-12 суток в зависимости от категории дороги. Если эти нормы нарушаются, то дорожники несут административную ответственность.

Для обращения в суд по факту повреждения машины нужно зафиксировать происшествие с участием сотрудников ГИБДД, отметил Свечников. По его словам, важно, чтобы они провели замеры ямы и составили акт со схемой и фотографиями выбоины с привязкой к местности.

«Без таких материалов суд встанет на сторону дорожной службы», — предупредил специалист.

Напомним, до этого депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предложили отменять водителям штрафы, полученные из-за ямы на дороге. Предполагается, что новая норма будет включать в себя автоматическую отмену штрафов, если нарушение ПДД было допущено из-за дорожной ямы, повлиявшей на поведение водителя.

Речь идет, в том числе, о штрафах за выезд за стоп-линию, пересечение сплошной линии разметки или выезд на встречную полосу, когда водителю было необходимо объехать яму на проезжей части.

Ранее в Ростове-на-Дону иномарка с женщиной провалилась в яму на дороге.

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