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Общество

В ООН заявили о росте числа новых случаев заражения ВИЧ в Восточной Европе

UNAIDS: в Восточной Европе выросло число новых случаев заражения ВИЧ
Shutterstock

Число новых случаев заражения ВИЧ выросло на 17% в Восточной Европе и Центральной Азии за последние 15 лет. Об этом говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

«В период с 2010 по 2025 год число новых случаев инфекции сократилось в странах Карибского бассейна (−30%), а также в Западной и Центральной Европе и Северной Америке (−10%), но возросло в Восточной Европе и Центральной Азии (+17%), Латинской Америке (+25%) и на Ближнем Востоке и в Северной Африке (+78%)», — сказано в документе.

Как уточнили в UNAIDS, в Восточной Европе и Центральной Азии наибольшая часть новых случаев заражения пришлась на тех, кто употребляет инъекционные наркотики — 25% от общего числа новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе в 2024 году.

Кроме того, в ООН отметили, что существует серьезный дисбаланс в цене препаратов против ВИЧ и СПИД в разных регионах. При этом многие государства крайне зависимы от международного финансирования, которое в 2025 году заметно сократилось.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что в целом по России заболеваемость ВИЧ снизилась на 13,4% в 2025 году по сравнению с 2024-м и составила 31,23 случая на 100 тысяч населения. Всего в прошлом году зарегистрировано более 45 тысяч новых случаев, что на 40% ниже среднемноголетнего уровня.

Ранее в России снизилась заболеваемость по 13 болезням.

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