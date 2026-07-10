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Общество

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

Чукотка и Иркутская область лидируют по заболеваемости ВИЧ в России
Shutterstock

Самые высокие показатели заболеваемости ВИЧ в России в 2025 году зафиксированы на Чукотке, в Иркутской области и Алтайском крае. Об этом свидетельствуют данные государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.

По информации ведомства, в целом по стране заболеваемость снизилась на 13,4% по сравнению с 2024 годом и составила 31,23 случая на 100 тысяч населения. Всего в прошлом году зарегистрировано более 45 тысяч новых случаев ВИЧ, что на 40% ниже среднемноголетнего уровня.

При этом тройка регионов с наиболее высокими показателями изменилась. Иркутская область улучшила свои показатели и опустилась на второе место. На Чукотке заболеваемость, напротив, выросла. Показатели пораженности ВИЧ-инфекцией также ухудшились в Алтайском крае, поэтому регион переместился с пятого места на третье.

По данным Минздрава, с 2016 года заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 48%. Показатель заболеваемости сократился с 59,2 случая на 100 тысяч населения в 2016 году до 30,9 в 2025 году. Число новых случаев ВИЧ за этот период сократилось более чем в два раза, до 43,2 тысячи в 2025 году.

Ранее сообщалось о регионах России с самой высокой заболеваемостью менингитом.

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