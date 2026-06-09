В России снизилась заболеваемость по 13 болезням

В 2025 году в России зафиксировано значительное снижение заболеваемости по 13 различным заболеваниям. Эти данные были опубликованы Роспотребнадзором, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, в сравнении со среднемноголетними показателями заболеваемости за 2013–2019 годы и 2022–2024 годы, наибольшее снижение в 2025 году наблюдается по гепатиту В — в 3,1 раза, дизентерии — в 2,3 раза, гонококковой инфекции — в 2,4 раза, менингиту — в 2,7 раза, туляремии — в 2,7 раза, псевдотуберкулезу — в 2,5 раза и лептоспирозу — в 1,8 раза. Также в два раза уменьшилось количество случаев астраханской пятнистой лихорадки.

Роспотребнадзор также сообщает о снижении заболеваемости коклюшем: в 2025 году зарегистрировано 7288 случаев, что соответствует показателю 4,99 на 100 тысяч населения и является в 4,5 раза ниже уровня заболеваемости 2024 года.

Кроме того, наблюдается тенденция к снижению случаев ВИЧ-инфекции: в 2025 году уровень заболеваемости упал на 13,4% по сравнению с предыдущим годом и на 40% по сравнению со среднемноголетними данными.

Также значительно уменьшилось количество случаев различных лихорадок — на 1,5 раза. В частности, заболеваемость крымской геморрагической лихорадкой сократилась вдвое, а распространенность острых кишечных инфекций, вызванных бактериями иерсиниями энтероколитика, снизилась в 2,4 раза. Снижение также отмечено среди впервые выявленных активных форм туберкулеза — на 1,9 раза, как подчеркивает Роспотребнадзор.

Ранее академик назвал две причины всплеска заболеваемости гемофильной инфекцией в России.