На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа в кратере Халемаумау. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

В ведомстве указали, что предварительная слабая активность в рамках 52-го эпизода продолжающегося извержения в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа началась около 10:22 утра по гавайскому времени (23:22 мск) 28 июля с перелива из северного жерла.

Сейсмологи отмечают, что с началом извержения они повысили уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого.

29 июля Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщило, что в результате выброса пепла вулканом Шивелуч в двух населенных пунктах на Камчатке произошел пеплопад. В ведомстве уточнили, что в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского округа зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла. Пеплопад не нарушил жизнедеятельность населения.

Ранее на Камчатке турист пострадал, пытаясь спуститься на сапборде в кратер вулкана.