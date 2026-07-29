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Общество

В Подмосковье задержали священника за интимную переписку с ребенком

47news: в Химках иеромонаха задержали за интимную переписку с 11-летней девочкой
47news.ru

В Подмосковье задержали иеромонаха за насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, 44-летнего священнослужителя задержали у храма Александра Невского в Химках. Следствие считает, что в феврале этого года он познакомился с девочкой из Ленинградской области во «ВКонтакте», используя вымышленное имя, и убедил ребенка прислать интимные фотографии. Уголовное дело было возбуждено следственным отделом СК Гатчины в марте этого года.

Как пишет 47news, задержанный признал факт переписки со школьницей и получения снимков. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

До этого священника из Самары заподозрили в сексе с несовершеннолетней прихожанкой. Со слов пострадавшей, священнослужитель отвез ее в гостиницу после исповеди и надругался над ней. По версии следствия, мужчина попытался объяснить прелюбодеяние «слиянием душ».

Ранее священник месяцами насиловал школьницу и стал отцом ее ребенка.

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