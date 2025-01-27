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Священника из Самары заподозрили в сексе с несовершеннолетней прихожанкой

Священнослужитель растлил юную прихожанку в Самаре
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Armin Weigel/dpa via AP

Священник из Самары стал фигурантом дела о совращении несовершеннолетней. Об этом пишет портал «Волга Ньюс».

Жертвой предполагаемого педофила стала его юная прихожанка. Со слов пострадавшей, священнослужитель отвез ее в гостиницу после исповеди и надругался над ней. По версии следствия, мужчина попытался объяснить прелюбодеяние «слиянием душ».

Потерпевшая, точный возраст которой неизвестен, сообщила о произошедшем в полицию. Сейчас делом занимаются в Куйбышевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Самарской области, следователи решают вопрос об избрании для служителя церкви меры пресечения.

В местной епархии подтвердить факт инцидента не смогли и пообещали подготовить официальный комментарий.

Ранее в Подмосковье учителя спасли свою ученицу от отца-педофила.

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