Массовое отравление шаурмой произошло в Азербайджане

В Закатальском районе на северо-западе Азербайджана 14 человек отравились шаурмой, состояние десятерых оценивается как тяжелое. Об этом РИА Новости рассказали в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.

Среди отравившихся двое несовершеннолетних. В Агентстве продовольственной безопасности республики рассказали, что отравление произошло после употребления шаурмы в местном кафе «Реал». Деятельность объекта временно ограничена

Эксперты Роскачества призывают в летний период проявлять особую бдительность при приобретении продовольствия на рынках и в уличных павильонах, так как качество товаров там не всегда соответствует стандартам безопасности. Специалисты подчеркивают необходимость осторожного выбора скоропортящихся продуктов, в частности рыбы, мяса и молочных изделий. В ведомстве отметили, что хранение таких позиций под прямыми солнечными лучами, даже при использовании ледяной подложки, способствует активному росту патогенных микроорганизмов, что делает подобные продукты опасными для употребления.

Ранее Россельхознадзор объяснил, как будет работать ГОСТ на шаурму.